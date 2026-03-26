Стоимость проживания в гостиницах Петербурга снизится на 2,3%

Средняя цена на проживание в отелях Санкт-Петербурга на лето 2026 года, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), составит на 2,3% ниже, чем годом ранее и составит около 9759 рублей.

По средней стоимости проживания, гостиницы города заняли третье место в общероссийском рейтинге, самое дорогое проживание летом нынешнего года составит 14447 рублей в объектах размещения Краснодарского края (там тоже зафиксировано снижение на 1,8% по сравнению с прошлым годом), на втором месте по дороговизне – Крым, там стоимость проживания в курортный сезон составит 13876 рублей (рост на 15,3%). Данные о ценах собраны на основе информации, поступающей из единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine.

Евгений Саурин, руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate рассказал, что в 2026 году на рынке ожидается выход таких проектов, как Лахта Тауэрс (302 номера), Saga (170 номеров) и House of Faith (144 номера).

«Основное качественное предложение номерного фонда сосредоточено в центральной исторической части города. Что же касается потенциала, то в Ленинградской области не хватает загородного предложения. При появлении в области новых парк-отелей, они будут востребованы на рынке и смогут показать высокий уровень загрузки при высоком среднем тарифе», - рассуждает аналитик.

По итогам 2025 года в начали работу восемь новых объектов, где могут размещаться туристы. Как подсчитали аналитики консалтинговой компании NF GROUP, в городе начал работу один классический отель на 802 номера и семь апарт-отелей, совокупный проектный объем которых составил 2,4 тысячи юнитов.

К январю 2026 года совокупный объем качественного предложения в сегменте классических отелей Санкт-Петербурга достиг 119 объектов. Суммарный номерной фонд этих средств размещения составил 15,8 тысячи единиц