ФСИН отрицает пропажу осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля

ФСИН утверждает, что осужденный за сожжение Корана и госизмену Никита Журавель отбывает наказание «в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы». Родственники сообщали, что не получали от него писем с конца 2025 года.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Никита Журавель

Согласно заявлению ФСИН, сведения о месте отбывания наказания отправили матери господина Журавеля в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. 21 января он якобы получил от нее письмо.

«Распространяемая в СМИ и сети интернет информация о том, что осужденный Журавель Н. "бесследно исчез", не соответствует действительности»,— прокомментировали во ФСИН (цитата по ТАСС).

Адвокат Никиты Журавеля говорил, что последнее письмо от осужденного родственники получили 24 декабря. С тех пор никакой информации о его местонахождении не было. Семья сомневается, что он жив. Адвокат обратился за помощью к члену Совета по правам человека Еве Меркачевой.

«Мама до сих пор не знает, где он,— заявила госпожа Меркачева "Подъему", комментируя заявление ФСИН. — Никакого уведомления она не получала. Женщина в шоке и стрессе. Ответ ФСИН очень странный».

В 2024 году суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Его действия оценили как хулиганство (ст. 213 УК) и оскорбление чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК). Когда Журавель находился в СИЗО, его избил Адам Кадыров. Его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовал видео избиения и заявил, что сын «правильно сделал». В ноябре 2025-го Журавеля признали виновным в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). В совокупности ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд оставил приговор без изменения.

