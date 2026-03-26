В СПЧ сообщили о пропаже осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля

Осужденный за сожжение Корана и госизмену Никита Журавель пропал во время этапирования. Об этом его адвокат Андрей Сабинин сообщил в письме члену СПЧ Еве Меркачевой, попросив оказать помощь в поисках.

Никита Журавель (справа) перед заседанием суда (ноябрь 2024 года)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Никита Журавель (справа) перед заседанием суда (ноябрь 2024 года)

По словам адвоката, последнее письмо от Журавеля родственники получили 24 декабря. С тех пор не поступило никакой информации о местонахождении осужденного. Его родственники сомневаются, что он жив.

«Надеюсь, Никита Журавель жив и мы узнаем, где он»,— прокомментировала госпожа Меркачева.

В сентябре 2023 года Адам Кадыров избил Никиту Журавеля в СИЗО. Видеозапись избиения опубликовал его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что сын «правильно сделал».

В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Его действия оценили как хулиганство (ст. 213 УК РФ) и оскорбление чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). В ноябре 2025-го Журавеля признали виновным в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, молодой человек связывался с сотрудником СБУ через мессенджер, а затем прислал ему видео железнодорожного состава, перевозившего технику и самолеты российской армии. В совокупности ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд оставил приговор без изменения.

