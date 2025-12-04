Верховный суд оставил без изменения приговор поджегшему Коран Журавелю

Верховный суд оставил без изменения приговор Никите Журавелю по делу о госизмене. Коллегия по уголовным делам, рассматривавшая кассационную жалобу на приговор суда нижестоящей инстанции, «не нашла оснований для изменения приговора», сообщила пресс-служба суда.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Его действия оценили как хулиганство (ст. 213 УК РФ) и оскорбление чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ).

В ноябре прошлого года Журавель был признан виновным в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, молодой человек связывался с сотрудником СБУ через мессенджер, а затем прислал ему видео железнодорожного состава, перевозившего технику и самолеты российской армии.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать срок он должен в колонии строгого режима.

