В Сочи двух экс-полицейских осудили за избиение молодого человека

Суд приговорил двух бывших командиров взвода полиции в Сочи — один получил 3 года лишения свободы, другой — 3,5 года — за избиение молодого человека на пляже в июле 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Лазаревскому району Следственного комитета России по Краснодарскому краю собрал доказательства вины бывших командира и заместителя командира взвода отдельной роты патрульно-постовой службы районного отдела полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как установили следствие и суд, в июле 2025 года фигуранты дела патрулировали район одного из пляжей, где встретили молодого человека. Без законных оснований они забрали у него мобильный телефон, требуя предоставить пароль для проверки содержащейся в нем информации.

После отказа мужчины полицейские применили к нему физическую силу и надели наручники, нанесли удары руками и ногами по различным частям тела. Затем они поместили его в служебный автомобиль и доставили в отдел.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда. Их также лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти, на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

