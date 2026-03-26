Краснодарский край занял 4-е место в топе регионов с наибольшим количеством вакансий

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда Краснодарского края за 2025 год, проанализировав более 10 млн вакансий по стране, и обозначили ключевые тенденции на 2026 год. Как следует из данных, озвученных на пресс-завтраке в новом южном офисе hh.ru 26 марта, структура спроса на персонал в регионе существенно не изменилась: около двух третей вакансий по-прежнему формируют десять профессиональных сфер, лидирующие позиции занимают продажи и обслуживание, рабочие специальности, а также строительство и недвижимость, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

При этом дефицит кадров сохраняется прежде всего в сегментах массового найма — розничной торговле, медицине и фармацевтике. Существенным фактором остается нехватка необходимых навыков у соискателей, что затрудняет подбор персонала даже при наличии кандидатов. В среднем по итогам года на одну вакансию приходилось 7,2 резюме, при этом показатель варьировался от 5,6 в начале года до 10,5 к его завершению. Наиболее острый кадровый дефицит зафиксирован среди врачей, агентов по недвижимости, дворников и рабочих специальностей.

Наиболее востребованными профессиями остаются менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и операторы call-центров. Однако уровень оплаты труда в этих категориях уступает ряду рабочих специальностей: например, максимальные предложения среди массовых вакансий фиксировались для сварщиков. Наиболее заметный рост зарплат в годовом выражении продемонстрировали водители, тогда как у продавцов-консультантов динамика оказалась минимальной.

В целом по региону медианная предлагаемая заработная плата достигла 73,6 тыс. руб., увеличившись на 14% за год. Краснодарский край занял четвертое место в России по числу вакансий, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Работодатели также скорректировали условия занятости: доля вакансий с полной занятостью снизилась, тогда как предложения с вахтовым методом, частичной занятостью и стажировками выросли. Каждое десятое предложение предусматривало возможность удаленной работы. Одновременно увеличилось число вакансий для соискателей без опыта.

Среди ключевых тенденций 2025 года аналитики отмечают усиление роли практических навыков и цифровых компетенций. По оценкам hh.ru, большинство работодателей столкнулись с дефицитом необходимых навыков у кандидатов, а почти половина компаний рассматривает корпоративное обучение и развитие наставничества как основной инструмент решения проблемы. Одновременно растет спрос на специалистов, сочетающих профессиональные знания с цифровой грамотностью, тогда как рабочие профессии демонстрируют устойчивый рост востребованности и доходов.

В 2026 году, как ожидается, фокус работодателей сместится на повышение производительности труда, развитие бренда работодателя и цифровизацию HR-процессов. Также актуальной задачей станет управление разновозрастными коллективами на фоне сохраняющегося кадрового дефицита.

Вячеслав Рыжков