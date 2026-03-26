Единым «Антифродом»

К единой антифрод-платформе по борьбе с мошенниками, запущенной 1 марта, подключились крупнейшие операторы связи и несколько крупных банков. При этом, по данным “Ъ”, в системе пока работают только «отдельные элементы» и процессы еще отлаживаются. Например, операторы связи говорят, что передают на платформу сведения об абонентских номерах и расторжении договоров.

К ГИС «Антифрод», необходимой для борьбы с мошенничеством через взаимодействие госорганов, операторов связи, банков и т. д., уже подключены крупнейшие операторы, «Госуслуги» и несколько крупных банков, рассказали “Ъ” в Минцифры. «Система готова к работе, сейчас идет активное подключение к ней участников и развитие ее функций. Постепенно в системе будут запускаться разные сценарии противодействия правонарушениям»,— добавили в министерстве.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что «пока только апробированные в пилотном режиме элементы ГИС начали работать». Также, по его словам, сейчас на платформе есть только «техническая реализация базовых сценариев» борьбы с мошенничеством, а к платформе пока подключено несколько организаций, которые участвовали в пилотном режиме, тогда как всего планируется подключить 2,5 тыс. организаций, а в долгосрочной перспективе — не менее 20 тыс. Собеседник “Ъ” на банковском рынке говорит, что передача данных в ГИС уже работает, но «некоторые процессы еще отлаживаются».

Минцифры объявило, что запустило ГИС «Антифрод» 1 марта. Платформа создавалась для информационного взаимодействия между госорганами, операторами связи, банками и другими участниками рынка. Система позволит обмениваться сведениями о признаках противоправных действий для быстрого реагирования и блокировки потенциальных угроз еще на стадии подготовки мошеннических операций. Осенью 2024 года “Ъ” сообщал, что на создание единой платформы, согласно нацпроекту «Экономика данных», было выделено 6 млрд руб.

«МегаФон» подключился к ГИС «Антифрод» через СМЭВ-4 и «осуществляет передачу данных о расторжении договоров на оказание услуг связи в рамках согласованного сценария», говорят в пресс-службе оператора. В МТС уверяют, что выполнили «текущие технические требования, которые предъявлены к оператору связи как участнику ГИС Антифрод». В «Вымпелкоме» сказали, что подключились к платформе.

В Т2 говорят, что тоже подключились к системе и объясняют, что «взаимодействие между участниками ГИС "Антифрод" устроено в рамках конкретных сценариев, согласованных Минцифры и другими участниками проекта, по передаче абонентских номеров». «Ряд сценариев реализованы, остальные — прорабатываются нами и другими участниками»,— добавили в компании. В Альфа-банке заявили, что подключены к ГИС «Антифрод», а «взаимодействие организовано в соответствии с требованиями законодательства». В ВТБ также подключены к системе, «сейчас дорабатываются первые сценарии обмена сведениями, уточняются технические нюансы по ним». «В рамках заключенных договоров с сотовыми операторами банк уже получает "триггерные" сообщения, например информацию о смене сим-карты, блокировке номера, расторжении договора с абонентом, о событиях нетипичного поведения абонента или активном звонке»,— добавили в ВТБ. В «Сбере» не ответили “Ъ”.

Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информполитике, 19 марта: «Идет подготовка ко второму чтению второго правительственного пакета «Антифрода». Уверен, что будет и третий пакет».

«Платформа ГИС "Антифрод" сочетает мощный потенциал централизованной борьбы с нарушителями и типичные вызовы новой системы. Из сильных сторон стоит выделить синергию данных от госорганов, банков и операторов связи, что обеспечивает выявление нарушителей в реальном времени, когда саму платформу сложно реализовать технически: нужна унификация API, идентификаторов и протоколов для 2,5–20 тыс. организаций, требуется стандартизация разнородных систем банков и операторов»,— говорит архитектор департамента «Информационная безопасность» «Рексофта» Даниил Левченко.

Формально подключение банков и операторов можно реализовать быстро, но добиться стабильной и единообразной работы — это длительный и ресурсоемкий процесс, говорит техдиректор ГК «Корус Консалтинг» Виталий Секретенко. «Возникают сложности с работой в реальном времени: такая система должна реагировать практически мгновенно, что накладывает высокие требования, связанные с задержками и отказоустойчивостью»,— отмечает он.

Алексей Жабин, Филипп Крупанин