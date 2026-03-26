Нефть Brent превысила $106 за баррель

Июньский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE перешел к росту. По состоянию на 11:35 мск Brent торгуется на уровне $106 за баррель, прибавив в цене почти 4%. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 4%, до $93,9.

Цены на нефть начали расти в марте из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который блокировал Иран в ответ на военную операцию США и Израиля. В начале этой недели цены на нефть упали почти на 10% после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранской энергетической инфраструктуре. Накануне Brent снижался до $101,16 за баррель. По данным Bloomberg, США готовятся к скачку цен на нефть до $200.

О развитии военного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».