Отсрочку от армии разрешили оформлять без явки в военкомат

Правительство разрешило оформлять освобождение от призыва в армию и отсрочку без личной явки в военный комиссариат. Это следует из постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Такое решение может быть принято, если в реестре воинского учета есть все необходимые сведения для рассмотрения вопроса призывной комиссией. Речь идет как об освобождении от исполнения воинской обязанности, так и о предоставлении отсрочки.

Прежние правила допускали подобный порядок лишь для отдельных категорий. Без личной явки могли рассматриваться заявления граждан с двумя и более детьми, с ребенком-инвалидом до трех лет, а также обучающихся очно или имеющих ученую степень.