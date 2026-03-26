Прибыль кондитерской фабрики «КДВ Воронеж» упала в 3,8 раза

По итогам 2025 года ООО «КВД Воронеж» (входит в национализированный холдинг КДВ; находится в Рамонском районе) получило 296,7 млн руб. чистой прибыли. Это в 3,8 раза меньше, чем годом ранее (1,2 млрд руб.), следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выручка кондитерской фабрики также сократилась, но незначительно — на 2,6%: с 57,9 млрд до 56,4 млрд руб.

Себестоимость продаж снизилась с 53,4 млрд до 51,7 млрд руб. (-3,23%). Прибыль от продаж, напротив, увеличилась на 4,7% (с 4,3 млрд до 4,5 млрд руб.).

Кроме того, «КДВ Воронеж» нарастило на 1,6% дебиторскую задолженность (с 4,2 млрд до 4,3 млрд руб.). Кредиторская же выросла на 9,1%: с 3,6 млрд руб. до 3,9 млрд руб.

В октябре 2025 года Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, признав Дениса Штенгелова, его отца Николая и жену Марию Каржилову экстремистским объединением и постановив национализировать активы подконтрольной им группы КДВ. К последним относятся ООО «КДВ Воронеж» и семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях. В начале ноября «Ъ-Черноземье» писал, что Федеральная служба судебных приставов России передала в госсобственность почти 7 млн акций АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки», а также более 895,5 тыс. акций АО «Боавишта». Адвокаты семьи безуспешно обжаловали решение о национализации.

Генпрокуратура обратилась в суд, полагая, что основатель холдинга, работающего в России, переводил его доходы за рубеж. Так он поддерживал экономики США и Австралии, которые выступают «спонсорами киевского режима». В частности, надзор выделил покупку Денисом Штенгеловым кондитерской компании в США и теннисного комплекса в Австралии. Всего с 2022 года за границу экс-владелец КДВ вывел более 21 млрд руб. Кроме того, правоохранители считают, что его отец Николай с 2014 года финансирует ВСУ. В марте стало известно, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входят Денис и Николай Штенгеловы.

Алина Морозова