Создателей холдинга КДВ с активами в Черноземье внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входят Денис Штенгелов 1972 года рождения и его отец Николай Штенгелов 1951 года рождения. Информация появилась на сайте ведомства. Денис Штенгелов — основатель и экс-владелец холдинга КДВ, в который, в числе прочих организаций, входят ООО «КДВ Воронеж» и семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в Орловской и Тамбовской областях.

Тверской районный суд Москвы в начале октября прошлого года признал семью экстремистским объединением и постановил национализировать активы группы компаний. Адвокаты Штенгеловых обжаловали решение. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на акции и имущество фирм. В начале ноября «Ъ-Черноземье» также писал, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в госсобственность почти 7 млн акций АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки», а также более 895,5 тыс. акций АО «Боавишта».

По данным Генпрокуратуры РФ, гражданин Австралии Денис Штенгелов после начала специальной военной операции поставлял ВСУ продовольствие и переводил доходы холдинга, работающего в России, за рубеж. Так он поддерживал экономики США и Австралии, которые «выступают спонсорами киевского режима». Его отец — гражданин Украины — по информации ведомства, с 2014 года оказывал финансовую помощь украинской стороне.

Денис Данилов