Дональд Трамп сыграл на понижение нефти

Поручение президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре вернуло цены на нефть ниже $100 за баррель. По данным Investing.com, в середине дня 23 марта котировки нефти Brent на спот-рынке рухнули на 14%, до $93 за баррель. По сути, спекулянты отыгрывали возможное открытие Ормузского пролива. Однако для российского фондового рынка это послужило поводом для игры на понижение — индекс Московской биржи обвалился более чем на 2%, вплотную приблизившись к уровню 2800 пунктов.

В то же время европейские рынки отреагировали позитивно на возможное смягчение ситуации с топливом. Британский индекс FTSE 100 после заявлений американского президента взлетел на 3%, фондовый CAC 40 и германский DAX поднимались на 4,5%.

Впрочем, последовавшее опровержение заявлений Дональда Трампа со стороны иранского МИДа вернуло цены на нефть к уровню $100 за баррель. Это поддержало российский рынок (индекс Московской биржи превысил 2820 пунктов), но привело к легкой коррекции на европейском рынке. При открытии торгов на биржах США ведущие американские индексы показали рост на 2,1–2,3%.

Андрей Ковалев