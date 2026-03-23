Goldman Sachs повысил прогноз по Brent до $85 в 2026 году

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марок Brent и WTI на 2026 год из-за сокращения поставок из стран Персидского залива. Среднюю цену Brent оценили в $85 за баррель против прежних $77, WTI — в $79 против $72, передает Reuters.

Оценка банка предполагает, что транспортировка через Ормузский пролив снизится до 5% от обычного уровня на шесть недель, затем восстановится за месяц. Мировой рынок может недополучить около 800 млн баррелей. В марте и апреле Brent, по расчетам аналитиков, будет стоить около $110 за баррель, на пике — до $135. Сокращение добычи на Ближнем Востоке аналитики оценивают в 11 млн баррелей в сутки, дефицит может вырасти до 17 млн б/с.

Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива и пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре. Исламская Республика отвергла ультиматум и заявила о готовности атаковать объекты США в регионе.

