Дональд Трамп сел в бензиновую лужу

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низкого уровня на фоне начатой им военной кампании против Ирана — его деятельность одобряют только 36% американцев. Причиной падения его популярности стал резкий рост цен на бензин, вызванный мировым энергетическим кризисом, к которому привела война на Ближнем Востоке. Глава Белого дома уже предпринял шаги по урегулированию цен на рынке, однако пока его действия не вернули ему доверия избирателей.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Во вторник, 24 марта, были опубликованы сразу два опроса общественного мнения, которые зафиксировали падение рейтинга президента США до самой низкой отметки с момента его возвращения в Белый дом.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что деятельность Трампа одобряют лишь 36% американцев, в то время как еще неделей ранее его рейтинг составлял 40%. Уровень же недовольства его работой вырос с 58% до 62%.

Опрос Strength In Numbers / Verasight дает схожие цифры: 37% поддержки против 60% неодобрения. Авторы исследования подчеркивают, что Трамп лишился поддержки по всем направлениям своей деятельности, а уровень одобрения его мер по борьбе с ростом цен и инфляцией достиг самого низкого значения за всю историю наблюдений и колеблется в районе –39% (рассчитывается как уровень одобрения минус уровень неодобрения).

Результаты экономического раздела исследования Reuters/Ipsos также дают неприглядную картину. Лишь 25% американцев довольны политикой Трампа в отношении стоимости жизни — именно этот вопрос был в центре его предвыборной повестки в 2024 году. Немногим больше (29%) респондентов согласны с экономической политикой президента — антирекорд не только для всего второго срока Трампа, но и по сравнению с любым периодом президентства Джо Байдена.

Причиной таких низких показателей во многом стала военная кампания США в Иране. Удары по Ирану не одобряет 61% респондентов, что на 2% выше, чем неделей ранее.

При этом 46% опрошенных убеждены, что в долгосрочной перспективе действия США лишь ослабят безопасность страны. Однако самым чувствительным моментом стал энергетический кризис на фоне ответных ударов Тегерана по объектам в странах Персидского залива и блокировки Ормузского пролива и, как следствие, стремительный рост цен на бензин. За три недели с начала конфликта цена на него в Штатах поднялась с $2,93 за галлон (3,79 литра) до $3,96.

Эксперты предупреждают: рост цен на топливо негативно скажется на развитии американской экономики в целом. В ее слабости уже убеждены 63% респондентов. Они оценили ее как «довольно слабую» или «очень слабую». Таких взглядов придерживаются 84% демократов, 40% республиканцев и 66% независимых избирателей.

Удручающие результаты опроса в экономической части ставят республиканцев в довольно тяжелое положение чуть более чем за полгода до промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

Именно состояние экономики и положение дел в стране играют существенную роль в процессе выбора избирателями. Недовольство американцев политикой в области экономики, которую проводил Байден, и обещания Трампа улучшить условия жизни помогли и самому президенту, и Республиканской партии одержать победу на выборах.

Теперь же главный козырь действующего президента фактически обнулился: только 38% респондентов считают республиканцев более компетентными в этом вопросе, в то время как 34% опрошенных отдают предпочтение демократам.

За последние дни президент уже предпринял ряд шагов, чтобы выровнять внутренние цены на бензин. Трамп распорядился увеличить внутреннюю добычу нефти, высвободил запасы из Стратегического нефтяного резерва США и временно отменил санкции в отношении некоторых видов нефти из России, Венесуэлы и Ирана.

Однако эти меры пока не привели к желаемым результатам и, как следствие, не замедлили падение популярности Трампа и Республиканской партии. При этом существенное давление на их рейтинги оказывает неопределенность относительно перспектив военной кампании. Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность переговоров в столице Пакистана Исламабаде, однако пока весьма сомнительно, что эта встреча, даже если она произойдет, может привести к установлению мира.

Вероника Вишнякова