Генпрокуратура требует изъять 81 подстанцию у экс-главы МРСК Магомеда Каитова

Генеральная прокуратура РФ направила иск к бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову. Об этом сообщает “Ъ”.

Ведомство потребовало обратить в доход государства 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте в Дагестане и 363 единицы сетевого оборудования. В сообщении уточняется, что вторым ответчиком по иску является Абдул-Малик Мусаев. Его ведомство считает держателем активов Магомеда Каитова.

Ранее суд установил, что господин Каитов, будучи руководителем ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», злоупотребил полномочиями и присвоил 4,3 млрд руб. бюджетных средств. На них в 2008 году через ООО «УСБ „Инициатива”» он приобрел 55% акций «Ставропольэнергосбыта», а в 2011 году увеличил свою долю до 57,93%.

Наталья Шинкарева