Генпрокуратура потребовала изъять 81 подстанцию у Магомеда Каитова

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову. Это следует из карточки Никулинского районного суда Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 2 апреля.

Второй ответчик по иску — Абдул-Малик Мусаев, которого Генпрокуратура считает держателем активов Магомеда Каитова. Ведомство требует обратить в доход государства 81 трансформаторную подстанцию в городе Хасавюрт в Дагестане, а также 363 единицы сетевого оборудования, пишет РБК со ссылкой на источники. Имущество принадлежит Магомеду Каитову через аффилированное лицо, считает Генпрокуратура.

В июле 2025 года Черемушкинский районный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры ценные бумаги ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Ставропольские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть» и АО «Кисловодские городские электрические сети». Активы принадлежали Магомеду Каитову. Их стоимость оценивается в 14,3 млрд руб.

По версии Генпрокуратуры, Магомед Каитов получил 4,3 млрд руб. за счет бюджетных средств. Он легализовывал доходы путем с помощью покупки акций и распределял их между аффилированными лицами.