В делегацию Госдумы в США вошел вице-спикер Борис Чернышов

В составе российской делегации Госдумы, отправившейся в США, находится заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РБК со ссылкой на источник в нижней палате и двух собеседников, знакомых с составом группы.

«Ведомости» писали, что делегацию возглавляет первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»). По данным «Интерфакса», в состав также вошел депутат от КПРФ Владимир Исаков. С тех, кто входит в делегацию, на время поездки будут сняты санкции, отмечал один из источников.

О планах провести встречу между представителями Госдумы России и Конгресса США впервые стало известно в сентябре 2025 года. В январе 2026 года американский Госдепартамент дал разрешение на визит в Вашингтон четырех российских депутатов. Согласие на визит российских депутатов получила конгрессвумен Анна Паулина Луна.