«Ведомости»: Вячеслав Никонов может возглавить делегацию Госдумы в США

Депутаты Госдумы в ближайшее время посетят США, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, в Вашингтон отправится делегация из представителей разных фракций, а возглавит ее зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Как уточнил неназванный собеседник в Госдуме, с тех, кто входит в делегацию, должны на время поездки снять санкции. Этот вопрос необходимо согласовывать на уровне Госдепа. «Никонов — отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам»,— добавил источник издания. В МИД РФ эту информацию пока никак не комментировали.

О подготовке встречи представителей Госдумы и Конгресса стало известно в сентябре 2025 года. В январе 2026-го член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна получила разрешение от Госдепа на визит в Вашингтон четырех депутатов Госдумы. В США отправятся депутаты из нескольких партий.