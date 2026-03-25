Расширение НБА до 32 клубов одобрено советом управляющих

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проголосовал за «предоставление лиге права исследовать потенциальное расширение» за счет команд из Лас-Вегаса и Сиэтла. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В релизе говорится, что НБА уже привлекла инвестиционный банк PJT Partners в качестве стратегического консультанта. Он должен помочь лиге оценить перспективы расширения, в том числе путем исследования рынков, потенциальных групп владельцев, инфраструктуры. Глава НБА Адам Сильвер заявил, что «с нетерпением ждет возможности сделать следующий шаг во взаимодействии с заинтересованными сторонами».

В настоящее время в НБА 30 команд. Это число остается неизменным с 2004 года, когда состав участников турнира пополнила «Шарлотт Бобкэтс». В Сиэтле ранее базировался клуб «Суперсоникс», который в конце позапрошлого десятилетия переехал в Оклахома-Сити и взял название «Тандер». В Лас-Вегасе команды НБА никогда не было, однако в городе проходят некоторые мероприятия, например Летняя лига НБА и финал внутрисезонного Кубка НБА.

Подробнее о расширении главной баскетбольной лиги мира — в материале «Ъ» «Кольца за миллиарды».

Арнольд Кабанов

