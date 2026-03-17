Кольца за миллиарды

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), видимо, готовится к расширению. Вопрос об увеличении количества участников турнира с 30 до 32 будет вынесен на голосование на заседании Совета управляющих, которое состоится в конце марта. С большой долей вероятности лигу пополнят клубы из Лас-Вегаса и Сиэтла. Предполагается, что каждая из франшиз будет стоить до $10 млрд.

О том, что НБА собирается провести голосование о расширении лиги с 30 до 32 клубов, сообщил телеканал ESPN. Оно должно состояться на заседании Совета управляющих НБА 24 или 25 марта.

Для того чтобы решение об увеличении количества участников турнира (оно не менялось с 2004 года, когда к лиге присоединилась «Шарлотт Бобкэтс») было утверждено, требуется его одобрение квалифицированным большинством — необходимо 23 голоса из 30.

При этом, по данным источника, скорое расширение фактически неизбежно.

Ближайшее голосование «позволит лиге изучить процедуры приобретения» клубов.

В конце 2026 года может пройти второе, финальное голосование: если предложения инвесторов достигнут необходимого порога, возможность расширения рассмотрят повторно.

В отрасли считают, что предложения о покупке каждой из франшиз должны составить от $7 млрд до $10 млрд.

Иными словами, каждый из владельцев действующих клубов лиги получит от $466 млн до $666 млн. Между тем в результате «экспансии» НБА, разумеется, сократится доля каждого клуба — с 3,33% до 3,13%. Снижение небольшое, но его почувствуют при распределении крупных статей доходов лиги. Например, доходов от продажи медийных прав. По текущему соглашению с рядом вещателей и платформ (вступило в силу в прошлом году и действует до 2036-го), НБА полагается порядка $76 млрд.

Города, в которых с большой долей вероятности появятся новые клубы, известны давно. Это Лас-Вегас и Сиэтл.

Лас-Вегас в последние годы стал своего рода магнитом для спортивных клубов самого высокого уровня. В 2017 году там появилась команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под названием «Голден Найтс», успевшая уже выиграть Кубок Стэнли.

В 2020-м из Окленда переехал клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Рейдерс». А позже на тот же маршрут, несмотря на долгие прения и протесты фанатов, вышел клуб «Атлетикс» из Главной лиги бейсбола (MLB). Пока он не успел покинуть штат Калифорния — временно базируется в Уэст-Сакраменто.

Для НБА Лас-Вегас тоже уже довольно важная локация — что-то вроде неофициального 31-го города. Он ежегодно принимает матчи Летней лиги — своеобразного соревнования-полигона для молодых баскетболистов. В крупнейшем городе Невады играется финальный матч Кубка НБА — учрежденного в 2023 году внутрисезонного турнира. Кроме того, восемь лет назад в Лас-Вегас из Сан-Антонио переехала женская баскетбольная команда «Эйсес».

Сиэтл тоже совсем недавно фигурировал в качестве нового спортивного рынка. Правда, нового исключительно для НХЛ, добравшейся до северо-запада США лишь в 2021 году. На самом деле большой спорт обосновался в Сиэтле куда раньше, чем в Лас-Вегасе,— сразу несколько команд высших лиг появились в 60-е и 70-е годы прошлого века.

Одна из них — как раз баскетбольная, «Суперсоникс» — пропала в конце нулевых, после того как ее владельцы не смогли договориться с властями штата Вашингтон о модернизации старой арены или строительстве новой.

После судебных разбирательств франшиза переехала в Оклахому и взяла название «Оклахома-Сити Тандер». Так что в данном случае речь идет о возвращении сильнейшей баскетбольной лиги в город, уже видевший одно чемпионство своей команды в НБА («Суперсоникс» взяли титул в 1979-м).

Ожидается, что клубы смогут соревноваться уже в сезоне-2028/29. Подробностей о структуре драфта расширения, перекройке календаря регулярного чемпионата, потолке зарплат для «новичков» пока нет — такого рода детали обычно появляются, когда расширение уже санкционировано.

Известно то, что НБА придется менять состав конференций.

Вступить в лигу надеются две команды с запада США, соответственно, какой-то из ныне представляющих Западную конференцию клубов перейдет в Восточную (по географическому признаку лучше других подходят «Миннесота Тимбервулвс», «Мемфис Гризлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс»). А вот формат кубковой стадии, по информации ESPN, вряд ли претерпит изменения. Сейчас она состоит из play-off, куда автоматически проходят по шесть лучших команд конференций, и play-in, откуда добираются еще по две (за путевки борются клубы, занявшие места с седьмого по десятое).

Роман Левищев