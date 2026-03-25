Патрушев призвал агрессора возместить ущерб от атаки на «Арктик Метагаз»

Ущерб от атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» должен возместить агрессор, заявила Морская коллегия России по итогам заседания. Вооруженные силы Украины ударили по судну 3 марта при помощи безэкипажных катеров.

Николай Патрушев

«Возмещение ущерба возлагается на агрессора в соответствии с нормами международного права»,— указано в заявлении Морской коллегии. Сейчас «Арктик Метагаз» дрейфует к юго-востоку от берегов Италии и может войти в территориальные воды Ливии, Италии и Мальты, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании.

По данным Минтранса России, в момент атаки «Арктик Метагаз» шел вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. На борту находились 30 человек, двое из них пострадали. Газовоз будет отбуксирован в один из портов Ливии.

Российская сторона назвала нападение «актом международного терроризма и морского пиратства» и обвинила украинскую сторону в нарушении норм морского права. СКР возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме.