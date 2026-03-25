Бывший топ-менеджер Google возглавит BBC

Британская медиакорпорация BBC сообщила, что ее новым гендиректором станет бывший топ-менеджер Google Мэтт Бриттен. На этом посту он заменит Тима Дэйви, который в ноябре объявил о своей отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэтт Бриттен

Фото: Pedro Fiuza / NurPhoto / Getty Images

Уходу главы компании предшествовал скандал — в передаче Panorama был искажен смысл одного из выступлений Дональда Трампа. Инцидент вызвал протест со стороны Вашингтона, а президент США позже подал к корпорации иск на $10 млрд. Об отставке тогда также сообщила глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

Британский предприниматель Мэтт Бриттен ранее возглавлял операции Google в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Он покинул американскую корпорацию в прошлом году после 18 лет работы. Председатель правления BBC Самир Шах заявил, что Мэтт Бриттен «привнесет в BBC богатый опыт руководства крупной и сложной организацией в период трансформации». Сам 57-летний господин Бриттен сказал, что «с нетерпением ждет начала этой работы», назвав ее «определенным риском, но также и реальной возможностью для действий».

Евгений Хвостик