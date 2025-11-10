«В BBC его прозвали Тефлоновым Тимом, ведь казалось, что ему все нипочем»

В воскресенье гендиректор BBC Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с редактированием речи Дональда Трампа. Выяснилось, что телеканал намеренно склеил куски выступления президента США так, чтобы создать впечатление, будто он поощрял штурм Капитолия в январе 2021 года. Мировые СМИ не скрывают радости от ухода господина Дэйви, но отмечают: этот скандал — удар прежде всего по самой BBC, а уходящий гендиректор теперь может вздохнуть с облечением.

Достаточно ли будет отставки Тима Дэйви, чтобы восстановить доверие общества к BBC?

Сотрудники BBC часто шутят, что за серьезные ошибки «должны отвечать заместители», ведь они редко оказывают какое-либо влияние на руководство организации. В воскресенье это правило не сработало.

За пять лет работы на посту генерального директора Дэйви хватало скандалов… а в самой BBC его прозвали Тефлоновым Тимом, потому что казалось, что ему все нипочем. До минувшей недели так и было.

BBC подорвана уходом директора в отставку из-за редактуры речи Трампа, которую сочли «предвзятой»

Ущерб для BBC от этих разоблачений еще сильнее потому, что это организация, финансируемая британскими налогоплательщиками, которая делает ставку на соблюдение нейтралитета в освещении новостей, их постоянную проверку и борьбу с фейковыми новостями. Выявленная «предвзятость» снабдила боеприпасами британских правых, которые сделали BBC одной из главных мишеней своей критики.

Тефлоновый Тим пережил несколько скандалов в BBC — но не в этот раз

В организации, так часто повторяющей, что доверие и прозрачность — важная часть ее работы, за время правления Дэйви раз за разом возникало чувство, что он мастерски овладел искусством стратегической невидимости.

Хотя некоторые могут считать его жертвой культурных войн эпохи Трампа, генеральный директор всю неделю игнорировал тревожные сигналы, звучавшие внутри BBC. По правде говоря, он слишком поздно спохватился. Ситуация была настолько серьезной, что ему ничего не оставалось, кроме как уйти в отставку.

К отставкам в BBC привело множество факторов — не только Трамп

В токсичной политической среде почти с ежедневными спорами по поводу освещения войны Израиля в Газе, столь же частыми нападками со стороны конкурентов и надвигающимся пересмотром модели финансирования BBC легко понять, почему Дэйви и шеф отдела новостей Дебора Тернесс подали в отставку. Из их писем практически доносился вздох облегчения.

