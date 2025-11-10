Широковещательное увольнение

Скандал с искажением речи президента США Дональда Трампа британской вещательной корпорацией «Би-би-си» достиг апогея вечером в воскресенье, 9 ноября, когда об отставке объявили гендиректор Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс. В Вашингтоне такой шаг был воспринят с глубоким удовлетворением, ведь сам Трамп охарактеризовал редактуру своего выступления как злонамеренную попытку «нечестных людей» повлиять на исход выборов 2024 года. «Би-би-си» тем временем вступает в период неопределенности: на 2027 год запланирован пересмотр политики финансирования корпорации, от которого зависит будущее старейшего вещателя мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви

Фото: Andrew Milligan / PA / AP Генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви

Фото: Andrew Milligan / PA / AP

Скандал вокруг «Би-би-си» вспыхнул 4 ноября после публикации газетой The Guardian выдержек из 19-страничной служебной записки Майкла Прескотта, бывшего независимого внешнего советника комитета Британской вещательной корпорации по редакционным стандартам. Прескотт выразил обеспокоенность монтажом выступления Трампа 6 января 2021 года, перед штурмом Капитолия его сторонниками. Исходя из смонтированного подобным образом материала, складывалось впечатление, что не желающий покидать свой пост глава Белого дома призывал к беспорядкам. Искаженный отрывок вошел в документальный фильм «Трамп: второй шанс?», выпущенный в 2024 году, за неделю до голосования на выборах президента США.

Редакторы соединили два фрагмента речи, произнесенных с разницей около часа.

В фильме прозвучала фраза: «Мы пойдем к Капитолию… и я буду рядом с вами. И мы будем бороться. Мы будем сражаться изо всех сил». На самом деле Трамп сказал: «Конгресс должен противостоять этому вопиющему нападению на нашу демократию. И после этого мы пойдем к Капитолию, и я буду рядом с вами… прямо здесь мы пойдем к Капитолию и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен…» А спустя примерно 50 минут президент заявил: «Мы будем сражаться изо всех сил. А если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны». В фильме полностью опустили часть, где Трамп призывает сторонников «мирно и патриотично донести свой голос до аудитории».

Прескотт назвал такую редактуру недопустимой: «Если журналистам “Би-би-си” будет разрешено так редактировать видео, чтобы заставить людей “говорить” то, чего они на самом деле не говорили, то в чем ценность рекомендаций корпорации, почему следует доверять “Би-би-си” и чем все это закончится?»

В Вашингтоне отреагировали мгновенно.

Дональд Трамп немедленно назвал материалы «Би-би-си» фейковыми новостями, а 9 ноября в своей соцсети Truth Social заявил о попытке «нечестных людей» повлиять на исход выборов 2024 года. «Вдобавок ко всему они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!» — написал он.

В Лондоне реагировали не менее бурно. В последние месяцы вещательная корпорация подвергалась критике за освещение войны в секторе Газа. «Би-би-си» даже пришлось снять с эфира документальный фильм, где рассказчиком был сын одного из членов движения «Хамас». Внимание аудитора Прескотта привлекло также сотрудничество арабской службы «Би-би-си» с авторами, известными своими антисемитскими высказываниями. Один из них заявил, что евреев необходимо сжигать, «как это сделал Гитлер».

Сам Прескотт тем временем столкнулся с обвинениями в политической ангажированности и попытке подорвать устои корпорации.

Он их решительно отверг, заявив: «В моей работе не было никакой политической подоплеки». Такие обвинения во многом связаны с тем, что Прескотт пользовался поддержкой члена совета директоров «Би-би-си» Робби Гибба — одного из создателей правого по своего идеологической направленности телеканала GB News. Гибб был назначен в совет при премьере-консерваторе Борисе Джонсоне. Сам Джонсон в разговоре с The Guardian назвал предположения о попытке подрыва «Би-би-си» изнутри «полной чушью».

Министр культуры Великобритании Лиса Нанди назвала обвинения против «Би-би-си» «очень серьезными» и напомнила о других претензиях, свидетельствующих о «системной предвзятости в освещении сложных вопросов». Она подчеркнула, что председатель совета директоров Самир Шах и гендиректор Тим Дэйви должны понимать масштаб проблемы. Спустя несколько часов Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс объявили об уходе. «В целом “Би-би-си” работает хорошо, но были допущены ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя полную ответственность»,— написал Дэйви в служебной записке.

Имя нового руководителя пока неизвестно. Ему предстоит решить сразу несколько задач: восстановить доверие аудитории, разобраться с обвинениями в предвзятости, разработать план финансирования корпорации. Британцы ежегодно платят £174,5 ($230) лицензионного сбора, но система подвергается критике на фоне популярности стриминговых сервисов. Действие «Королевской хартии», которая устанавливает этот сбор, истекает в конце 2027 года. До этого момента руководство «Би-би-си» должно согласовать с правительством новую модель финансирования, что будет во многом зависеть от того, насколько успешно корпорация преодолеет текущий кризис.

Вероника Вишнякова