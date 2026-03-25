Авиакомпания Smartavia попросила внести ее в «белый список»

Авиакомпания Smartavia попросила Минцифры и Росавиацию включить ее сервисы в «белый список» сайтов, доступных при отключении интернета. Авиаперевозчик пока не получил ответа ведомств, сообщили ТАСС в пресс-службе Smartavia.

Ранее аналогичный запрос направила в Минцифры S7. Сейчас в «белый список» входят авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», а также сервисы покупки билетов РЖД, «Туту.ру» и «Гранд Сервис Экспресс». Всего в перечне более 120 ресурсов.

АТОР призывала включить в «белый список» сайты туроператоров. В ассоциации подчеркнули, что у некоторых туроператоров до 50% бронирований осуществляются через смартфоны.