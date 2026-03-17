АТОР призвала включить сайты туроператоров в «белые списки»

В Ассоциации туроператоров (АТОР) попросили включить их сервисы в «белые списки» на фоне ограничений интернета в России, сообщила пресс-служба организации. По их словам, без доступа к сайтам туристы не смогут получить своевременную помощь.

«По телефону экстренные вопросы решить можно, но когда дело касается документов, посадочных талонов или ваучеров, нужен личный кабинет. А если интернет заблокирован, а сайт компании не в «белом списке», у туристов начинаются проблемы»,— отметил вице-президент АТОР и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Господин Мурадян напомнил, что в «белые списки» входят многие сервисы для путешествий. «А вот туроператоров, которые … гарантируют безопасность жизни и здоровья туристов, платят налоги… и обеспечивают работой десятки тысяч турагентов, туда до сих пор не включили», — подчеркнул он.

Как отметили в АТОР, у отдельных операторов до 50% бронирований проходит через смартфоны. Кроме того, важность своевременной коммуникации показала ситуация на Ближнем Востоке, когда тысячи туристов нуждались в помощи, сообщили в ассоциации.

В отдельных районах Москвы с начала марта был ограничен мобильный интернет. Как заявили в Кремле, решения по ограничениям принимаются в зависимости от обстановки и будут действовать «столько, сколько нужно». На прошлой неделе источники сообщили «Ъ», что в столице начали работать «белые списки», на которые не распространяются ограничения интернета.