«РИА Новости»: в «белый список» Минцифры вошли более 120 сервисов

Более 120 ресурсов включены в «белый список» Минцифры и доступны при ограничениях мобильного интернета в России, следует из подсчетов «РИА Новости». В перечень вошли соцсети, интернет-магазины, банки, государственные порталы, сайты СМИ, стриминговые платформы и сервисы для путешествий и покупки авиабилетов.

Среди доступных сервисов — «Одноклассники», продукты «ВКонтакте» и «Яндекса», Mail и мессенджер Мах, видеохостинги VK Видео и Rutube. Кроме этого, будут работать маркетплейсы и онлайн-магазины, включая Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси» и «Детский мир». Также продолжат работу сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг».

Доступ сохраняется к ресурсам операторов связи — «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2, а также к их сервисам. В перечень также вошли «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком». Остаются доступными сайты платежной системы «Мир», онлайн-версии ВТБ, «Альфа-банка» и ПСБ.

В список также включены «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер», «Самокат», сервисы покупки билетов РЖД, «Туту.ру», «Гранд Сервис Экспресс», авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа». Работают «2ГИС», «Ситидрайв», «Яндекс Драйв», HeadHunter и Gismeteo. Доступ открыт к «Госуслугам», порталу электронного голосования, сайтам правительства, администрации президента, Госдумы, Совета Федерации, министерств, Генпрокуратуры, сервисам ФНС и Московской биржи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связывал ограничения связи и мобильного интернета в Москве с обеспечением безопасности. По его словам, меры вводятся «в строгом соответствии с законодательством».