Авиакомпания S7 попросила Минцифры включить ее в «белые списки»

Российская авиакомпания S7 Airlines направила запрос в Минцифры с просьбой включить ее сайта в «белые списки». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания S7 Airlines, авиапарки которой базируются в Новосибирске (Толмачево) и Москве (Домодедово), выполняет внутренние и международные рейсы.

В начале марта в Москве произошли сбои в работе мобильного интернета. Через некоторое время в столице заработали «белые списки» неблокируемых сервисов, в которые входят более 120 ресурсов. Среди них — сайты платежных систем, национальные мессенджеры, портал «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries), крупные издания, а также транспортные службы и доставка.

