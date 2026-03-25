Пулково возобновил прием и отправку рейсов

Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации.

Работа аэропорта 25 марта приостанавливалась с 00:53 до 9:11 мск, а затем — с полудня. С 12:38 мск рейсы выполнялись по согласованию с профильными органами.

В Ленинградской области за ночь дважды объявляли опасность БПЛА. К 7:13 мск средства ПВО сбили 56 беспилотников. По данным СМИ, из-за плана «Ковер» в Пулково не смог сесть рейс из Хургады, самолет приземлился в Финляндии.