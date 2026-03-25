В Ленобласти вновь объявили опасность БПЛА, в Пулково ввели ограничения

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. В Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Росавиация.

Господин Дрозденко предупредил жителей Ленобласти о возможном понижении скорости мобильного интернета. Накануне и ночью 25 марта регион уже атаковали БПЛА. Опасность также была объявлена на территории Петербурга. В связи с закрытием воздушного пространства на вылет из петербургской авиагавани более чем на два часа задержали 49 рейсов, 21 — отменили.

Над областью были сбиты 56 БПЛА. Возник пожар в порту Усть-Луга, повреждена кровля дома в Выборге. В Кронштадте повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

Артемий Чулков