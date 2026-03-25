Пулково начал прием и отправку рейсов по согласованию

Аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

Днем 25 марта в Ленобласти второй раз с начала суток объявили объявили опасность БПЛА. В Пулково ввели ограничения. В ходе ночной атаки на регион были сбиты 56 БПЛА.

Возник пожар в порту Усть-Луга, повреждена кровля дома в Выборге. Опасность объявляли и в Петербурге. В Кронштадте повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

Артемий Чулков