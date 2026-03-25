Геленджик планирует принять более 4,5 млн туристов в 2026 году

По итогам 2026 года в Геленджике ожидается туристический поток свыше 4,5 млн человек. Об этом заявил мэр курорта Алексей Богодистов, рассказывая об итогах совещания с вице-губернатором Кубани Александром Руппелем по подготовке к летнему сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Туристический поток на текущий год, согласно действующим прогнозам, окажется на 3% больше, чем было в 2025 году. Алексей Богодистов подчеркнул, что объем бронирований в отелях и гостиницах Геленджика на апрель, май и июнь соответствует показателям прошлого года.

В летний период в Геленджике будут работать порядка 90 санаторно-курортных объектов, более 2,9 тыс. гостиниц, отелей и частных средств размещения. Также деятельность будут осуществлять 16 детских лагерей.

София Моисеенко