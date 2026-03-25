Мохамед Салах решил уйти через окно

Мохамед Салах, один из самых ярких, эффективных и любимых болельщиками форвардов, когда-либо игравших в Английской премьер-лиге, после окончания сезона покинет «Ливерпуль», за который выступал почти десять лет, забив более двух с половиной сотен голов и выиграв несколько престижных титулов. Впрочем, то, что расставание египтянина с этим клубом неизбежно, стало ясно еще в конце прошлого года, когда Салах публично выразил свое недовольство нынешней, куда более скромной, чем прежде, ролью в команде. Пока неизвестно, где он окажется после расторжения контракта. Однако ранее серьезный интерес к Салаху проявляли клубы из Саудовской Аравии.

Футболист Мохамед Салах

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Футболист Мохамед Салах

Мохамед Салах объявил о том, что покидает «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона, видеороликом, размещенным в его соцсетях. В нем форвард признается, что «клуб, город, живущие в нем люди стали частью его жизни», а сама команда успела превратиться в «страсть», которую «невозможно описать словами». Салах уйдет из «Ливерпуля» за год до истечения срока действия его очередного контракта, подписанного перед началом сезона. При этом, как отмечают источники, он все равно приобретет по договоренности с клубом статус свободного агента. Он облегчит Мохамеду Салаху трудоустройство. Финансовая выгода «Ливерпуля» заключается в экономии на зарплате нападающего, составляющей около £500 тыс. фунтов в неделю, не считая бонусов.

Клуб отреагировал на ролик заявлением, в котором подчеркивается, что для него в этом сезоне «еще многое стоит на кону», а Салах «настроен на то, чтобы способствовать максимально успешному завершению кампании». «Ливерпуль» отметил, что время «отдать должное его наследию» «придет чуть позже».

Огромное внимание, которое привлекла новость, вполне понятно. Все дело в особенном статусе Мохамеда Салаха. Египетский футболист оказался в «Ливерпуле» в 2017 году, перейдя в него из итальянской «Ромы», и за прошедшие с тех пор без малого десять лет успел превратиться в живую легенду популярного клуба. За него Мохамед Салах забил 255 голов в 435 официальных матчах (чаще за команду, существующую почти полтора века, отличались лишь два футболиста — Иан Раш и Роджер Хант), выиграв множество разных призов.

Во многом благодаря Салаху «Ливерпуль» выиграл в 2019 году Лигу чемпионов, а в 2020-м и 2025-м взял золото английского первенства. Причем последнее Салах провел на таком высоком уровне, что его признали лучшим игроком турнира и Ассоциация профессиональных футболистов, и Ассоциация футбольных обозревателей.

BBC, определяя место Салаха в истории Английской премьер-лиги, образованной в 1992 году, смело включила его в число 12 самых ярких и эффективных форвардов, когда-либо в ней выступавших. При этом за то, что именно египтянин самый яркий и эффективный среди них, проголосовали днем 25 марта 7% пользователей сайта. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, например, опередил Салаха всего на 1%. А позади него находились такие знаменитости, как Алан Ширер и Луис Суарес.

При этом говорить, что заявление Мохамеда Салаха вызвало шок в английском футбольном сообществе, было бы все-таки преувеличением. Скорее оно было готово к нему из-за разразившегося на излете 2025 года скандала. После окончания матча с «Лидсом» Салах, который вдруг перестал получать от тренера Арне Слота прежний кредит доверия, часто оставаясь на скамейке запасных, публично выразил недовольство отношением к нему клубного руководства. Форвард жаловался, что клуб сделал его «козлом отпущения» и «бросил под автобус», якобы пытаясь свалить на лидера нападения всю вину за провалы по ходу не слишком успешного сезона (в английском чемпионате «Ливерпуль» идет сейчас пятым).

После этого интервью эксперты не исключали варианта с тем, что Слот вообще перестанет включать Салаха в заявку на матчи, а уже в январе, в рамках зимнего трансферного окна, ливерпульцы попробуют продать его. Однако египтянин остался в команде и даже провел целый ряд очень неплохих матчей. Скажем, его красивый удар помог на минувшей неделе «Ливерпулю» разгромить «Галатасарай» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Салах благодаря ему стал первым футболистом из Африки, достигшим отметки в 50 голов, забитых в главном еврокубке.

Где Мохамед Салах намерен продолжить карьеру, неизвестно. Он даже не намекнул на какие-либо варианты, а агент футболиста Рами Аббас Исса заверил, что «не знает», куда отправится его клиент, которому в июне исполнится 34 года. Между тем The Guardian, а также другие британские медиаресурсы, комментируя ситуацию, конечно, напомнили о том, что ранее к Салаху проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии, приучившие к тому, что часто переманивают звезд европейских клубов, особенно в ветеранском возрасте. Допустим, не секрет, что в 2023 году «Аль-Иттихад» предлагал «Ливерпулю» за Салаха £150 млн, но английская команда отказалась от сделки.

Алексей Доспехов