«Красных» настигла черная полоса

Неприятности действующего чемпиона Англии «Ливерпуля» оказались серьезнее, чем можно было подумать. В среду команда Арне Слота на своем поле была бита голландским ПСВ — 1:4. Это поражение стало для нее девятым в последних двенадцати матчах. Отрезка хуже у этого титулованного клуба не было с середины прошлого века.

После матча с ПСВ то, что происходит с «Ливерпулем», все реже называли регрессом. Чрезвычайно подходящим казалось другое, куда более жесткое словосочетание «свободное падение». Его в отношении действующего чемпиона Англии использовали авторы многих британских газет. За ними повторяли коллеги из европейской прессы.

Словосочетание, в общем-то, подходящее. Семь месяцев назад команда Арне Слота застолбила титул победителя Английской премьер-лиги, уничтожив — 5:1 — лондонский «Тоттенхем». Тогда она казалась несокрушимой. А летом, потратив почти полмиллиарда фунтов на звезд вроде Александра Исака и Флориана Виртца, превратилась в глазах многих в еще более грозную силу.

Однако вышло все иначе. Теперь «Ливерпуль» бьет почти любой соперник.

Бывает, бьют нещадно. Из двенадцати последних матчей «Ливерпуль» проиграл девять. Это чудовищный отрезок, худший для клуба с 1954 года. Крупными были четыре поражения, в том числе три последних: в гостях от «Манчестер Сити» (0:3), а также на родном Anfield от «Ноттингем Форест» (0:3) и ПСВ (1:4). Причем в перечне обидчиков преобладают команды, уступающие «Ливерпулю» в классе. Кроме «Ноттингема» и ПСВ были еще «Галатасарай», «Брентфорд» и дважды — «Кристал Пэлас».

В чемпионате страны «Ливерпуль» идет 12-м. Из Кубка лиги он уже вылетел. В основном этапе Лиги чемпионов он пока занимает 13-ю строчку, опережая «зону вылета» (с 25 по 36 место) на три очка. И не скажешь, что это комфортный зазор, учитывая, что впереди у английского гранда выездные матчи с «Интером» и «Марселем».

Словом, накопилось достаточно причин, чтобы журналисты начали прямым текстом спрашивать Арне Слота, не боится ли он потерять свое место.

Голландец, в прошлом сезоне показавшийся чрезвычайно удачной находкой руководства, пока относительно спокоен. Он считает, что задавать такой вопрос тренеру, «проигравшему столько матчей» за короткий срок, «нормально». Он также делится, что пока «чувствует доверие» работодателя. Для этого есть все основания — «Ливерпуль» вообще не увольнял тренеров, которые приносили ему победу в домашнем чемпионате (они при разных обстоятельствах покидали пост сами). Однако у клуба остается все меньше времени, чтобы перевернуть ситуацию.

Да и возможно ли что-то быстро перевернуть? Поражения «Ливерпуля» вообще слабо поддаются логическому осмыслению. Взять хотя бы матч против ПСВ. Часто ли терпит разгром команда, владевшая мячом 63% времени и нанесшая почти три десятка ударов, десять из которых пришли в створ. «Ливерпуль» вот изловчился. На шестой минуте капитан Вирджил ван Дейк допустил детскую ошибку и подарил сопернику пенальти, сыграв в своей штрафной рукой, поднятой высоко вверх. Его напарник по центру обороны Ибраима Конате страшно провалился в эпизодах с двумя голами. А Мохаммед Салах, осенью финишировавший четвертым в голосовании за «Золотой мяч», играл так, словно изо всех сил пытался сохранить инкогнито.

Так или иначе, шанс наладить дела в ближайшее время «Ливерпулю» предоставляет календарь.

30 ноября он сыграет с одним из слабейших клубов лиги «Вест-Хэмом», по ходу нынешнего первенства успевшим сменить тренера. А следом его ожидают матчи с двумя новичками высшего дивизиона — хорошо стартовавшим «Сандерлендом» и идущим в «зоне вылета» «Лидсом». Правда, поможет ли это выйти из пике, неясно. Ведь в начале ноября у «Ливерпуля» была обнадеживающая мини-серия из двух побед над более классными оппонентами — мадридским «Реалом» и «Астон Виллой». Но и она не стала началом перелома.

Роман Левищев