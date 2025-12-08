Лавка раздора

Знаменитый форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оказался в центре громкого скандала. Он, кажется, выльется в расставание игрока с командой уже во время январского трансферного окна. Скандал спровоцировало неожиданно острое интервью форварда, в котором он сообщил, что, по его мнению, клуб сделал его козлом отпущения за неудачи в текущем сезоне и «бросил под автобус», посадив на скамейку запасных. После него Салах не попал в заявку ливерпульцев на матч Лиги чемпионов против «Интера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Менеджер «Ливерпуля» Арне Слот и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах

Фото: Andrew Boyers / Reuters Менеджер «Ливерпуля» Арне Слот и форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Тренировка, которую «Ливерпуль» провел 8 декабря, за сутки до очередного матча Лиги чемпионов — выездного против «Интера», привлекла такое внимание британских медиаресурсов, какого не удостаиваются некоторые официальные матчи. Вернее, его привлек один-единственный ее участник. Это египетский форвард ливерпульцев Мохамед Салах. Салах входит в число ярчайших футбольных суперзвезд. Он оказался в «Ливерпуле» в 2017 году и с тех пор является одним из ключевых его игроков. С этим клубом Салах выиграл Лигу чемпионов и два золота английского первенства, в том числе прошлого, которое провел так хорошо, что его признала лучшим игроком Англии и Ассоциация профессиональных футболистов, и Ассоциация футбольных обозревателей. Их награды пополнили огромную коллекцию призов, добытых Салахом. На состоявшемся в понедельник, 8 декабря, занятии наблюдатели внимательно следили за его поведением, отмечая все детали: насколько часто улыбается, насколько внимательно слушает установку главного тренера Арне Слота, насколько энергично выполняет упражнения. И в этом нет ничего странного, учитывая контекст.

А он был исключительно скандальным. В субботу, 6 декабря, «Ливерпуль», переживающий в этом сезоне внезапный кризис и находящийся в чемпионате Англии лишь на девятой позиции, сыграл вничью — 3:3 — в матче 15-го тура с «Лидсом» в гостях. Мохамед Салах, который раньше, если был здоров, практически всегда начинал встречи в стартовом составе, на поле так и не вышел.

На самом деле это была уже третья подряд игра, в которой только что незаменимый форвард остался в запасе. До нее он пропустил встречу с «Вест-Хэмом», а против «Сандерленда» появился на поле уже после перерыва.

Зато сразу после окончания матча Мохамед Салах решил дать интервью ожидавшим его журналистам. И оно оказалось шокирующе откровенным. Форвард в нем сообщил, что клуб сделал его «козлом отпущения» и «бросил под автобус», якобы пытаясь свалить на лидера нападения всю вину за провалы по ходу сезона. Кроме того, Салах заявил, что у него нет «никаких отношений» с главным тренером команды, то есть Слотом, и четко дал понять, что его не устраивает роль запасного. При этом он честно сказал, что не знает, каким будет его будущее, намекнув, что после Кубка Африки, на который отправится в конце декабря, после матча чемпионата с «Брайтоном» в ближайший уикенд, может и не вернуться в «Ливерпуль», несмотря на то что минувшим летом подписал с ним новый контракт до 2027 года.

Интервью Мохамеда Салаха вызвало колоссальный резонанс в английском футбольном сообществе. С резкой критикой египтянина выступила целая группа известных футболистов, указывавших на то, что поведение Салаха идет вразрез с принятыми в Английской премьер-лиге (АПЛ) нормами этикета, которые запрещают выносить сор из избы, а также на его низкую продуктивность — всего 5 голов в 19 официальных матчах текущего сезона. А британские издания, такие как BBC и The Guardian, указывали на другое. Последним из игроков АПЛ, кто примерно так же откровенно сформулировал негативное отношение к своему клубу — «Манчестер Юнайтед», был в 2022 году пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Вскоре после своего интервью он отправился в Саудовскую Аравию — в клуб «Ан-Наср» — на фантастически выгодный контракт. Известно, что саудовские команды — «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» — ранее пытались переманить Салаха из «Ливерпуля», но терпели неудачи. Кажется, трансферное окно, открывающееся в январе, будет для них шикарной возможностью наконец осуществить задуманное. А новость о том, что Мохамед Салах, хоть и потренировался с ливерпульскими партнерами, в заявку на матч с «Интером» не попал, версию лишь подкрепила.

Алексей Доспехов