Количество пожаров на Кубани в зимний период снизилось на 5,6%

В зимний период в Краснодарском крае произошло 1434 возгорания, это на 5,6% меньше, чем в прошлый зимний период. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, всего в 2025 году на территории Краснодарского края было зафиксировано более 9,3 тыс. пожаров, в которых погибло 187 человек, шесть из них были несовершеннолетними. За прошлый зимний период 2024-2025 годов в регионе в возгораниях погибло 80 человек.

Наиболее частой причиной возникновения огня в регионе является неосторожное обращение с огнем. В прошлом году в Краснодарском крае из-за этого произошло почти 6,2 тыс. пожаров. Возгорания также часто происходят из-за неисправности электрического оборудования. В 2025 году это стало причиной 2 тыс. пожаров.

В марте и апреле этого года ГУ МЧС России по Краснодарскому краю запланировало проведение контрольных мероприятий по реализации органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности в населенных пунктах, на территории садоводства, а также на объектах, где отдыхают дети, и в местах, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных возгораний. Для того чтобы не допустить лесных возгораний, сотрудники ФГПН с начала этого года проводят выездные обследования, а административные комиссии органов местного самоуправления — рейды.

Алина Зорина