Остекление жилых домов и авто в Кронштадте повреждено из-за атаки БПЛА

В Кронштадте отражена атака беспилотников. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам градоначальника, разрушений и пострадавших нет. Сейчас для жителей Кронштадта организуется пункт горячего питания. Также в городе проходит заседание оперативного штаба по ликвидации последствий произошедшего.

Ночью 25 марта началась очередная атака беспилотников на Ленинградскую область. Позднее опасность была объявлена и на территории Петербурга. На момент публикации сбиты 56 БПЛА. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга и повреждена кровля дома в Выборге.

Артемий Чулков