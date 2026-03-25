Лихачев: при новом ударе по энергоблоку АЭС «Бушер» обошлось без жертв

Новый удар по иранской АЭС «Бушер» был нанесен вечером 24 марта в непосредственной близости от действующего энергоблока №1. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию ... К счастью, обошлось без жертв», — сказал господин Лихачев.

«Росатом» продолжит сокращать численность персонала на АЭС до минимума. Сегодня утром третья группа сотрудников на автомобилях выдвинулась в сторону ирано-армянской границы. В ближайшее время из Ирана эвакуируют еще две группы.

США и Израиль атакуют территорию Ирана с 28 февраля. 17 марта власти Ирана сообщили о ракетном ударе в 200 метрах от АЭС «Бушер». Президент США Дональд Трамп заявил 23 марта, что отдал приказ приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана в ближайшие пять дней.

«Росатом» за день до начала военных действий в Иране эвакуировал членов семей сотрудников станции «Бушер» и избыточный персонал. Еще 150 человек вывезли в Россию 12 марта.