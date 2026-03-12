Еще 150 сотрудников «Росатома» вернулись из Ирана в Россию

Самолет со 150 россиянами, занятыми в строительстве второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране, сегодня ночью приземлился в Москве. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Там остаются более 450 человек, которые пока находятся в относительной безопасности. Президент лично занимается тем, чтобы уберечь станцию от ударов и обеспечить безопасность людей»,— уточнил господин Лихачев на отраслевом мероприятии «День информирования» (цитата по ТАСС).

Первый этап эвакуации из Ирана прошел в начале военной операции США и Израиля 28 февраля. Тогда из страны вывезли детей сотрудников «Росатома» и избыточный персонал — всего 94 человека. Алексей Лихачев уточнял, что российская сторона находится в постоянном контакте с руководством АЭС «Бушер».