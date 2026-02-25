Крипторынку определили правила

Центробанк и Минфин согласовали законопроект о регулировании крипторынка. Так, сделки с цифровой валютой смогут проводить только лицензированные участники: биржи, брокеры и обменники. При этом криптовалюта не станет средством платежа внутри страны. Расплачиваться ею в России по-прежнему будет нельзя. Исключение сделают только для отдельных внешнеторговых контрактов.

В рамках инициативы должны появиться и цифровые депозитарии. Они будут учитывать права на криптовалюту и фиксировать адреса, где она хранится. Центробанк создаст их реестр. Активы вне зарегистрированных адресов не получат судебной защиты в России. Для обменников введут отдельные требования. Минимальный объем операций — около 3,5 млн руб. в месяц и обязанность сообщать регулятору о подозрительных сделках.

Впрочем, часть положений может вызвать вопросы на практике, считает партнер юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:

«Из хороших новостей то, что ЦБ, в конце концов, пришел к позиции, что оборот криптовалюты в России нужно регулировать полноценно, а не в рамках регуляторных песочниц или каких-то полуофициальных запретов. Из не очень хороших — то, что Центробанк пытается привнести в криптомир, который изначально планировался быстрым, прозрачным, легким и дешевым, большую часть инфраструктуры традиционного фондового рынка.

То есть мы видим и биржевые инструменты, и депозитарии, и законодательство об организованных торгах, очень-очень много обвязки именно из фондового рынка, которая усложняла деятельность. Также этим законопроектом предлагается перенести часть регулирования из закона о цифровых финансовых активах в части адреса-идентификатора, то, что сейчас называется "криптокошельки", и вопросы майнинга криптовалют.

Возможности операций с криптовалютой будут зависеть от того, кто их проводит, идет ли речь о квалифицированных либо неквалифицированных инвесторах.

При этом для квалов и неквалов предусмотрено отдельное тестирование. В ходе него будет проверяться, насколько человек понимает, что такое криптоактивы, риски, связанные с такими операциями. При этом в отношении неквалифицированных пользователей звучала сумма в 300 тыс. руб. в год. Она мне кажется очень маленькой, и надеюсь, что она не появится в окончательном варианте закона».

Отдельно закон регулирует майнинг. Добывать криптовалюту смогут компании и индивидуальные предприниматели из реестра налоговой службы. А также граждане при соблюдении лимитов по электроэнергии. О добыче нужно будет уведомлять налоговые органы.

Кроме того, правительство получит право запрещать майнинг в отдельных регионах. В то же время легализация криптовалютных операций может дать рынку импульс для роста, считает юрист компании White Stone Елизавета Лобутева:

«Майнинг у нас уже регулируется с 2024 года. Была установлена разрешительная модель. То есть юрлица и индивидуальные предприниматели получили право заниматься им официально, и они должны быть включены в специальный реестр. Сейчас этот законопроект, в принципе, все объединяет воедино, от точечного к полноценному регулированию.

Хорошо, что появятся наконец лицензируемые площадки. То есть бизнесы, которые хотели заниматься обменом, торгами, наконец-таки смогут легально, прозрачно и понятно это все делать. Да, любая лицензия — это, конечно, дополнительные расходы и время на то, чтобы подготовиться к новому режиму. Но в конечном итоге я считаю, что это все должно окупиться. Потому что можно будет спокойно работать, и инвесторы, соответственно, тоже пойдут к лицензированному провайдеру, будучи уверенными, что их права защищены».

Ужесточение контроля за майнингом предусмотрено в плане структурных изменений российской экономики. За нелегальную добычу криптовалюты к 2030 году могут ввести уголовную ответственность.

