Водителям предлагают отсрочку

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект, предполагающий введение постоплаты парковочного места. Авторы документа, депутаты фракции «Яблоко», отмечают, что эта мера необходима как минимум в период отключения мобильной связи из-за угроз БПЛА. Кроме того, это снизит нагрузку на судебную систему, которая занимается взысканием штрафов. Ранее аналогичную инициативу предлагали в Госдуме, Минтранс прорабатывает этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», проект закона за авторством Александра Шишлова и Ольги Штанниковой предлагает установить возможность постоплаты парковки. Предполагается, что рассчитаться за парковочное место можно будет до окончания суток, во время которых произошла стоянка. Сейчас в законодательстве прописано, что плата за пользование платной парковкой должна быть внесена в течение 15 минут после того, как машина была припаркована. Более того, после завершения оплаченного времени у водителя есть 10 минут на то, чтобы освободить место. Если закон примут в Заксобрании, он начнет действовать с 1 января 2026 года.

Сейчас за несвоевременную оплату парковки автомобилистов штрафуют на 3 тыс. рублей. Оплатить его необходимо в 60-дневный период. Согласно пункту 1 статьи 20.25 КоАП РФ, неуплата штрафа в этот срок влечет его удвоение. В некоторых случаях должники привлекаются к обязательным работам или административному аресту на срок до 15 суток. Привлечение правонарушителей к ответственности проходит через суд.

Если город предоставит жителям возможность вносить плату до 23:59, то это создаст более удобную и гибкую систему платных парковок и поспособствует созданию доверительных отношений между органами государственной власти и петербуржцами, отметил Александр Шишлов. По его словам, нынешнее законодательство вынуждает водителей становиться правонарушителями. Это, в свою очередь, заметно увеличивает нагрузку на судебную систему, отмечают в партии.

«Платные парковки сегодня не столько инструмент транспортной политики, сколько способ пополнить бюджет за счет штрафов. Система заставляет людей становиться правонарушителями и постоянно платить: у нас мобильное приложение для оплаты парковок с функционалом хуже московского, невозможно оплатить парковку постфактум или исправить ошибку — тут же фиксируется "административное правонарушение" и начисляется штраф»,— настаивал на изменениях системы работы оплаты парковок на комиссии по транспорту в ЗакСе господин Шишлов. Комиссия отказалась поддержать проект «Яблока».

Актуализируют проблему 15-минутной оплаты парковки периодические сбои мобильной связи в городе, из-за которых возможности перечислить деньги за услугу просто нет, отмечают авторы законопроекта. При этом действующие правила закрепляют, что невнесение платы в нужный срок по причинам, которые от водителя не зависели, все равно не исключает административного штрафа.

«Такой подход представляется исключительно фискальным и не соответствующим целям административного наказания»,— подытожили в пресс-службе партии.

С невозможностью оплатить парковочное место петербуржцы сталкивались за последние полгода неоднократно во время угроз прилетов БПЛА в регионе, когда глушилась мобильная связь. В День ВМФ эта возможность была также парализована, в Смольном позже отчитывались, что в тот день Петербург и Ленобласть подверглись наиболее масштабной атаке дронов. В этот день из-за угрозы беспилотников временно ограничили работу аэропорта Пулково и некоторых цифровых сервисов. Тогда губернатор Александр Беглов поручил комитету по транспорту отменить все штрафы водителям (и петербуржцам, и гостям города) за неоплаченную парковку 27 июля с 8:00 до 11:00.

Как сообщили в комитете по транспорту, за 2024 год к административной ответственности за несвоевременную оплату парковок к ответственности привлечено 810 тыс. нарушителей. За срок с 1 января по начало лета 2025-го — 378 тыс.

С 15 октября в Санкт-Петербурге изменились тарифы на платную городскую парковку: цена стала зависеть от загруженности улицы. Привычные автомобилистам 100 рублей в час сохранились лишь в локациях, где уровень заполняемости не превышает 50%. В остальных местах цена варьируется от 200 до 360 рублей в час. Кроме того, выросла стоимость парковочного разрешения, в том числе и льготного, на месяц и на год. В Смольном надеются, что дифференцированные тарифы снизят нагрузку на центр города и освободят места для жителей районов.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» обратились в Минтранс с аналогичным предложением о постоплате парковки. По мнению думской фракции, это может повысить дисциплину водителей и снизить количество технических нарушений. В результате добросовестные автовладельцы реже будут сталкиваться со штрафами, а города, вероятно, получат более стабильные и прогнозируемые доходы от парковок за счет увеличения числа своевременных платежей. В середине октября Минтранс начал рассматривать вопрос внедрения постоплаты парковочных мест, следует из ответа замминистра Алексея Шило «новолюдам». Ведомство занялось подготовкой соответствующего законопроекта и согласилось, что такая мера позволит повысить платежную дисциплину в стране.

Полина Пучкова