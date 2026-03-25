Мишустин поручил ФАС продумать меры против нарушений в сфере тарифов ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения после отчета правительства в Госдуме. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна продумать меры, которые позволят эффективнее устранять нарушения в сфере тарифов ЖКХ. Срок исполнения — не позднее 20 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что износ системы ЖКХ в некоторых регионах России достиг 50%. В марте Госдума приняла закон о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов на услуги ЖКХ в регионах. Служба получила возможность самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов и приводить их в соответствие с законодательством.

Новое повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 22%.