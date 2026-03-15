В квитанции за ЖКХ вписались переплаты

ФАС обнаружила 100 млрд руб. переплат за ЖКХ. Такие «экономически необоснованные» расходы в тарифах антимонопольная служба зафиксировала за последние два года. Больше всего нестыковок было в платежах за электроэнергию, суммарно свыше 25 млрд руб., пишет ТАСС. За вывоз мусора и отопление граждане переплатили по 10 млрд руб., за воду — до 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Откуда взялись переплаты? И что это значит для населения? Профессор факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Сергей Сиваев отмечает, что вопросы есть и к статистике ФАС:

«Очень часто за последние годы, как правило, предельные индексы были ниже инфляции. Это означает, что реальные доходы коммунальных предприятий сокращались. В профессиональном сообществе достаточно хорошо знают, что тарифы не содержат в себе инвестиционную компоненту. В силу этого в коммунальном секторе зарплаты, как правило, процентов на 30 ниже, чем средние значения по субъектам Российской Федерации.

Колоссальный недобор кадров, низкая квалификация — это одна из причин, почему у нас растет аварийность, ведутся бесконечные разговоры о высоком износе основных фондов. Поэтому коммунальные предприятия всячески пытаются донести, что им нужны тарифы выше, чем эти предельные индексы. Что касается того, насколько они экономически обоснованы, это больше политическая история, чем содержательная».

Как заявляет ФАС, за 2025 год предписано «исключить из тарифов свыше 50 млрд руб.». Впрочем, это не значит, что деньги вернутся потребителю, пояснил председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин:

«Совершенно очевидно, что никакого влияния на платежки жителей это не будет иметь. Более того, никто никому ничего не вернет, потому что непонятно, о каком периоде идет речь.

Следует отметить, что это не проверки начисления гражданам, а проверки установления тарифа региональными монополиями, которые объясняют свои расходы на производственную программу, повышение оплаты труда работникам для того, чтобы утвердить цифры на конкретный год.

По некоторым регионам 25 млрд в год — это смешная сумма, учитывая, что рынок ЖКХ составляет около 6 трлн руб. в год. Никаких подробностей и конкретики нет. Это вообще мошенничество? Или счетная ошибка? И в январе, и в феврале очень многие возмущались суммами, обозначенными в их квитанциях. С 1 января тарифы на содержание и взносы на капитальный ремонт выросли от 16% до 42%».

Новое повышение тарифов на коммунальные услуги ожидается 1 октября, в зависимости от региона платежи вырастут до 22%. В столице планируется увеличение на 15%, в Подмосковье — на 12,8%.

Анжела Гаплевская