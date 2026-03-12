Хуснуллин: износ системы ЖКХ в некоторых регионах достиг 50%

Износ системы ЖКХ в некоторых регионах России достиг 50%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!». Этой проблемой неизбежно придется заниматься, подчеркнул он.

«Проблемы копились десятилетиями. По разным причинам. Где-то причиной стала бесхозяйственность, где-то неправильная тарифная политика, неправильные хозяева — везде разные ситуации по разным регионам», — сообщил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что инфраструктура ЖКХ изнашивается быстрее, чем обновляется. Он заявил, что эти задачи придется решать, поскольку «если мы не займемся проблемами ЖКХ, то они займутся нами». По словам господина Хуснуллина, ситуация усугубляется тем, что около 30% предприятий в отрасли сегодня убыточны. Вице-премьер призвал также выровнять тарифы на услуги ЖКХ, отметив, что где-то они завышены, а где-то — не индексировались годами.

11 марта 2026 года Госдума приняла закон о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по регулированию тарифов на услуги ЖКХ в регионах. В начале февраля ФАС начала проверку некоторых регионов на предмет обоснованности введенных там тарифов ЖКХ. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы граждан на рост счетов за жилищно-коммунальные услуги.