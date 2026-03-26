Ипотечных страховщиков проверят статистикой

Как ранее писал «Ъ-Review», в понедельник состоялась встреча Банка России с представителями страховых компаний. На совещании обсуждались вопросы развития страхового рынка, а также ключевые проблемы, в числе которых — низкий уровень выплат по полисам ипотечного страхования жизни. Предполагается, что одной из мер по повышению надежности таких полисов станет публикация статистики выплат страховых компаний заемщикам на сайтах банков. Опрошенные эксперты поддерживают публикацию подобных данных, однако указывают на необходимость прозрачной методологии и объективности оценки, чтобы полезный для заемщиков продукт не превратился в один из способов конкуренции.

Полисы выстроят в ряд

Инициатива по публикации статистики продиктована ситуацией, сложившейся на рынке ипотечного страхования жизни. Сегодня заемщики нередко выбирают страховую компанию, обращая внимание в первую очередь на стоимость полиса. Они воспринимают этот продукт как часть расходов при оформлении кредита и часто заинтересованы в том, чтобы купить его как можно дешевле. При этом цель продукта в том, чтобы защитить семью заемщика в случае тяжелых жизненных ситуаций.

На проблему с клиентской ценностью полисов ипотечного страхования жизни в 2025 году не раз обращал внимание Банк России. Зампред ЦБ Филипп Габуния отмечал, что уровень отказов в сегменте кредитного страхования жизни составляет 33%. Это значит, что «каждый третий страховой случай не получает страхового возмещения». «Это явно говорит о том, что многие полисы конструируются заранее с расчетом на узкий перечень страхуемых рисков»,— заявлял он.

«Статистика по доле выплат страховых компаний решает основную задачу: показывает, насколько клиентоориентированно и прозрачно страховая компания подходит к урегулированию убытков»,— поясняет исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Сергей Скороходов.

По его словам, высокий показатель выплат — это не просто абстрактная цифра, а отражение реального качества услуг.

Кроме того, Сергей Скороходов подчеркивает, что страховщикам важно быть внимательнее к заемщикам и их родственникам — например, лишний раз позвонить и уточнить, все ли понятно по процедурам, или взять на себя взаимодействие с компетентными органами, чтобы ускорить процесс. «Возможно, благодаря такому подходу люди перестанут смотреть только на цену и начнут обращать внимание на надежность страховой компании, реальную полезность и ценность полиса»,— резюмирует представитель компании.

Главное — не цена

Регулятор в «Отчете об оценке фактического воздействия регуляторных требований к страхованию жизни и здоровья заемщиков по договору потребительского кредитования», который он выпустил в конце 2025 года, отмечал, что значительная часть полисов ипотечного страхования жизни в последние годы предоставляется с урезанным страховым покрытием, а сроки и суммы страхования нередко не соответствуют параметрам кредита. При этом широко распространена практика включения в полисы рисков с минимальной вероятностью наступления, например смерти или инвалидности исключительно в результате несчастного случая. Подобное сужение страховой защиты, указывает регулятор, существенно повышает вероятность отказа в выплате.

«Я бы не сказал, что кредитное страхование жизни — это место сосредоточения недобросовестных практик страховщиков»,— отмечает директор Центра исследования социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Проблема кредитного страхования, по его мнению, состоит в том, что здесь цена недобросовестности страховщика значительно больше, потому что стоимость ипотечного кредита многократно превышает стоимость самого дорогого автомобиля или других дорогих вещей. Поэтому, несмотря на относительную редкость нарушений, их влияние на финансы потребителей значительно выше.

Основными выгодоприобретателями являются в первую очередь посредники, то есть банки. По данным Банка России, доля вознаграждения банков в продуктах кредитного страхования жизни остается значительной — не менее 40% по итогам 2025 года — и превышает уровень выплат по страховым случаям. При этом, исключая отдельных лидеров сегмента, уровень комиссии может достигать 70–90%, обращает внимание руководитель актуарно-страховой практики «ТеДо» Александр Сметанин. Стоит отметить, что подобная ситуация с продуктами кредитного страхования жизни и здоровья заемщиков характерна и для международных рынков. Например, уровень выплат по отношению к премиям на рынке страхования жизни и здоровья заемщиков в Европе не достигает и 30%.

Алексей Зубец соглашается, что на рынке имеются случаи недобросовестности страховщиков, однако в большей степени полисы с зауженным страховым покрытием — это ответ на потребности страхователей. «Наши исследования показывают, что при приобретении полиса кредитного страхования жизни число тех, кто хотел бы купить полис подешевле, в шесть раз больше, чем тех, кто хотел бы обеспечить себе полноценную страховую защиту. И совершенно очевидно, что страховые компании отвечают на эту потребность и предлагают продукты, рассчитанные на то, что в течение действия договора страхования с застрахованным ничего не случится»,— отмечает эксперт.

Сергей Скороходов считает, что основная проблема на этом рынке заключается в том, что заемщики выбирают страховую компанию, обращая внимание в основном на такой параметр, как стоимость полиса. И оформляют ипотечное страхование жизни они, как правило, с целью снижения процентной ставки по ипотеке. «На наш взгляд, такая практика губительна для рынка — она превращает полисы страхования жизни заемщиков в комиссию за снижение ставки»,— говорят в Сбербанке.

Вторая проблема — это незаинтересованность ряда страховых компаний в осуществлении выплат, говорит эксперт. Например, при уходе заемщика из жизни запрашивать медицинские и прочие документы, необходимые для осуществления выплат, по закону могут или родственники, или страховая компания. При этом родственники зачастую просто не знают, как это сделать, а страховая не стремится этим заниматься в силу разных причин.

Для повышения уровня выплат необходимо повысить уровень андеррайтинга и оценки рисков в страховых компаниях, считает Алексей Зубец. Рынок нуждается в более точном андеррайтинге, который адаптирует стоимость страховки к реальным рискам, например состоянию здоровья застрахованного, стилю поведения, агрессивности вождения и вероятности попасть в аварию, прочим рискам неблагоприятных событий. «Будет здорово, если страховщики обратят внимание на эту тему и направят дополнительные инвестиции в поведенческий и инструментальный андеррайтинг»,— предлагает Алексей Зубец.

По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексея Янина, для фундаментального решения проблем с невысокой клиентской ценностью страхования заемщиков нужно радикальное изменение всей парадигмы, то есть внешняя форма договора страхования и реальная экономическая сущность — защита рисков — должны сблизиться между собой и стать единым целым.

Помимо соотношения премий и выплат страховщиков жизни внимания заслуживают такие аспекты, как способность заемщика самостоятельно выбирать страховую компанию, доступ к сравнительной информации о продуктах разных страховщиков, простота расторжения договора и смены страховщика, достаточное информирование заемщика о характеристиках договора страхования при его продаже совместно с выдачей кредита, добавляет Александр Сметанин.

Выплаты против обещаний

Эксперты поддерживают создание новых вариантов оценки работы компаний на рынке ипотечного страхования жизни. Появление статистики по выплатам страховых программ — не по надежности, а по их реальной ценности для клиента — может серьезно повысить прозрачность рынка, считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Такие списки помогут заемщикам видеть, какие компании предлагают действительно работающие страховые решения, а не просто формальные продукты с минимальными выгодами для клиента. «Однако важно понимать, что это не рейтинг надежности страховщика или его финансовой устойчивости, а немного другое. Скорее можно говорить о рейтинге потребительской репутации или даже скорее клиентоориентированности»,— предупреждает он.

В Банке России также полагают, что публикация информации, которая помогает потребителям делать осознанный выбор,— это хорошая практика. «Банк России ее тоже использует, например составляя рэнкинги финансовых организаций по количеству обоснованных жалоб на них. Это служит ориентиром для потребителей, а для рынка — стимулом улучшать работу с клиентами»,— комментируют в пресс-службе регулятора. При этом представитель ЦБ отмечает, что если информацию или рейтинг размещает коммерческая организация, то здесь очень важна объективность оценки, иначе это может вылиться в нечестную конкуренцию и ущемление интересов других участников рынка. «Необходимо, чтобы методология составления рейтингов была прозрачной для всех сторон, а данные — релевантными»,— добавляют в ЦБ.

Ольга Воробьева