Банк России обсудил меры по улучшению ипотечного страхования жизни

Как стало известно Ъ-Review, в понедельник состоялась встреча регулятора и представителей страховых компаний. На совещании обсуждались общие вопросы развития страхового рынка, а также ключевые проблемы, такие, как низкий уровень выплат по полисам ипотечного страхования жизни. Предполагается, что одной из мер по повышению надёжности таких полисов станет публикация статистики выплат страховых компаний заёмщикам на сайтах банков.



По словам одного из участников встречи, данная инициатива продиктована ситуацией, сложившейся на рынке ипотечного страхования жизни. Сегодня нередко заёмщики выбирают страховую компанию, обращая внимание в первую очередь на стоимость полиса. Они воспринимают этот продукт, как часть расходов при оформлении кредита и часто заинтересованы в том, чтобы купить его как можно дешевле. При этом цель продукта в том, чтобы защитить семью заемщика в случае тяжелых жизненных ситуаций.

В свою очередь, ряд страховых компаний не проявляют заинтересованности в том, чтобы помочь заемщику или его родственникам при наступлении страхового случая. Как показал анализ выплат в этом сегменте рынка в 2025 году, у ряда игроков они неадекватно низкие.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении Ъ-Review, статистика банков будет учитывать долю погашенных ипотечных кредитов от переданных банком в СК страховых событий. В ходе встречи готовность опубликовать такой список подтвердил Сбер.

«Публикация такого списка станет драйвером оздоровления рынка и будет стимулировать рост доверия к этим полисам. Публичная статистика будет мотивировать страховщиков улучшать клиентский путь при урегулировании убытков.Возможно, таким образом люди начнут выбирать страховой продукт, основываясь на качестве страховой услуги и отдавая предпочтение надежности компании» – озвучено на встрече.