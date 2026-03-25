Министр Марков: Николай Коляда был бы против передачи своего театра государству

Министр культуры Свердловской области Илья Марков рассказал о мерах поддержки Коляда-театра в Екатеринбурге. У властей региона пока мало инструментов поддержки — возможно только направлять субсидии на поддержку творческих проектов для коммерческих организаций, сообщил он в интервью «Областной газете».

«Самое главное сейчас — коллективу определить для себя лидеров направлений: кто отвечает за художественное руководство, кто за деньги и так далее. В любом случае ответственность должна быть персональной, а не коллективной. И тут вариантов развития событий не так много»,— сказал господин Марков.

По его словам, если в театре четко поделят сферы деятельности, то он останется частным. Кроме того, если частный бизнес заинтересуется театром, то ему могут предоставить грантовую поддержку или создать под него фонд. Возможен и вариант передачи театра государству. «Но, думаю, против этого варианта был бы сам Николай Коляда»,— подчеркнул Илья Марков. Он также добавил, что в этом году для фестиваля «Коляда-Plays» власти планируют предоставить Камерный театр и центр культуры «Урал», однако с руководством театра еще не обсуждалось предоставление других площадок — министр предположил, что в этом году фестиваль может посетить больше людей.

Основатель Коляда-театра и драматург Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет. Как сообщил актер Олег Ягодин, новым художественным руководителем театра после смерти драматурга станет вся его труппа. Власти Свердловской области планируют оказать поддержку театру, чтобы он продолжил работу. При этом замдиректора Коляда-театра Эка Вашакидзе направила в суд иск с требованием запретить регистрационные действия, связанные с ликвидацией театра.

Ирина Пичурина