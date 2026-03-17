Замдиректора Коляда-театра потребовала запретить действия по его ликвидации

Заместитель директора Коляда-театра Эка Вашакидзе направила в Кировский районный суд Екатеринбурга иск, в котором потребовала признать ее учредителем театра, сообщили в пресс-службе суда. Она также просит запретить регистрационные действия, связанные с его ликвидацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно иску, госпожа Вашакидзе была главной помощницей недавно умершего руководителя театра Николая Коляды и фактически осуществляла управление театром. По решению учредителя АНО «Коляда-театр» она была принята в состав учредителей, однако юридически этот статус до сих пор не оформлен. По данным Rusprofile, АНО «Коляда-театр» была зарегистрирована 28 января 2019 года.

Основатель театра и драматург Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет. Как сообщил актер Олег Ягодин, новым художественным руководителем Коляда-театра после смерти драматурга станет вся его труппа. Власти Свердловской области планируют оказать поддержку театру, чтобы он продолжил работу.

Ирина Пичурина