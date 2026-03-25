В феврале топ-менеджмент стал самой оплачиваемой профессией в Краснодарском крае

Медианная предлагаемая заработная плата в Краснодарском крае в феврале 2026 года составила 75,4 тыс. руб., увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных hh.ru.

Наиболее высокие предложения зафиксированы в сегменте топ-менеджмента — в среднем 128,8 тыс. руб. В числе лидеров также оказались автобизнес (122,6 тыс. руб.), транспортная отрасль (119,9 тыс. руб.), строительство (110,9 тыс. руб.) и сфера стратегий и инвестиций (104,9 тыс. руб.).

Самые заметные темпы роста доходов продемонстрировал транспортный сектор, где предложения увеличились на 39,3 тыс. руб. за год. Далее следуют административный персонал (+31,7 тыс. руб.), автобизнес (+22,6 тыс. руб.), домашний персонал (+17,6 тыс. руб.) и сельское хозяйство (+14,9 тыс. руб., до 100 тыс. руб.).

В разрезе отдельных специальностей наиболее высокие зарплаты работодатели предлагают сварщикам — в среднем 272,7 тыс. руб. Далее следуют курьеры (190 тыс. руб.), электромонтажники (160 тыс. руб.), монтажники (142,4 тыс. руб.) и прорабы (140 тыс. руб.).

По итогам февраля Краснодарский край занял первое место среди регионов округа по уровню медианных зарплат, опередив Ростовскую область (71,5 тыс. руб.), Волгоградскую область (63,6 тыс. руб.), Республику Адыгея (60,6 тыс. руб.), Астраханскую область (59,4 тыс. руб.) и Республику Калмыкия (49,1 тыс. руб.).

