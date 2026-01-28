Количество преступлений в Свердловской области в 2025 году снизилось на 7,8%

В Свердловской области за 2025 год количество зарегистрированных преступлений сократилось на 7,8%, а именно с 48 512 до 44 719. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых после заседания коллегии по итогам борьбы с преступностью, прошедшего под председательством начальника гарнизона полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

За анализируемый период на 16,8% снизилось количество тяжких преступлений, на 6,3% — средней тяжести, на 9,6% — небольшой тяжести. За прошлый год в городах и поселках было совершено 40 658 преступлений, в сельской местности — 4 052.

Снижение преступности также зафиксировано по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 22,3%, в том числе со смертью — на 17%. На 6,4% снизилось количество грабежей, на 2,0% — разбоев, на 8,2% — краж всех видов, на 31,4% — краж из квартир и на 21,8% — угонов.

Число преступлений, связанных с мошенничеством, сократилось на 17,6%, в том числе киберпреступлений — на 22,7%. Доля таких эпизодов в общей структуре преступности составила 32,3%.

По словам полковника Горелых, наибольшее количество IT-афер зафиксировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске и Асбесте. Основными инструментами преступлений стали расчетные карты (792), компьютерная техника (865), электронные платежные системы (774), интернет (12 869) и мобильные телефоны (7 071). Каждый четвертый потерпевший — пенсионер.

Кроме того, отмечается снижение числа обращений граждан в дежурные части ОВД на 4,7%. Всего в 2025 году было зарегистрировано 1 042 743 обращения.

«Генерал Мешков дал поручение всем службам, чтобы профилактическая работа с населением и кредитно-финансовыми структурами и в 2026 году по данному вопросу оставалась одним из приоритетных направлений деятельности»,— резюмировал Валерий Горелых.

Ранее полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога поручил усилить профилактику экономических преступлений с применением новых технологий и борьбу с телефонными мошенниками.

Полина Бабинцева